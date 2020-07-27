YKS 2020 barajı geçemeyenler ne yapacak? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. YKS sınav sonuçları erişime açıldı ve 150 olan baraj puanını geçemeyen adaylar oldu. 06-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci başlayacak. YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurumları'nın (YÖK) özellikle tercih sürecinde üniversite adaylarına doğru tercih yapmaları için destek olacak bir program olarak tasarlandı. YÖK Atlas, lisans tercih sihirbazında son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuluyor.
ÖZEL ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2020 yılı özel üniversite taban puanları YKS tercih kılavuzunun açıklanmasının ardından belli olacak. Ön bilgi amaçlı yayınlana kılavuz içerisinde kontenjan duyurusu yapıldı.
ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ NE KADAR?
ÖSYM'nin önbilgilendirme için yayımladığı "2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda, vakıf üniversitelerinin 2020-2021 eğitim yılı program ücretleri de yer aldı.
Öğrenim ücretleri, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 artarken; tıpta ortalama yıllık ücret 80 bin, hukukta 55 bin, mühendislik ile mimarlıktaysa 50 bin TL'ye yükseldi. Tıp, hukuk, mimarlık ve mühendislik gibi gözde programlarda en yüksek ücret Koç Üniversitesi'nde.
TERCİHLER 6-14 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)'nin sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Aygün, " 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim." dedi.
ÜNİVERSİTE PUANLARI ÖSYM 2020
Puan sorgulama işlemleri ise "YÖK Atlas" hizmetinde yer alıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversite tercihleri için birçok detaya ulaşabilirsiniz..
YÖK ATLAS TERCİH ROBOT İMKANI
YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurumları'nın (YÖK) özellikle tercih sürecinde üniversite adaylarına doğru tercih yapmaları için destek olacak bir program olarak tasarlandı. YÖK Atlas, lisans tercih sihirbazında son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuluyor.
Ön lisans tercih sihirbazında ise son 2 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuyor. Net Sihirbazı, üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. YKS Net Sihirbazı ile bu sorular en güvenilir şekilde yanıt buluyor.