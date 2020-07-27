YÖK atlas 2020 YKS tercih robotu güncellendi

yokatlas.yok.gov.tr: 2020 yılı YÖK Atlas YKS tercih robotu, tercihlerin başlaması ile birlikte güncellendi ve erişime açıldı. İşte lisans ve ön lisans YKS tercih robotu ve son bilgiler. YÖK Atlas tercih robotu, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yazılım bir "tercih robotu" değildir.
YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)'nin sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Aygün, " 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim." dedi.
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU GÜNCELLENDİ
Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan son dakika açıklamasında YKS tercih robotunun güncellendiği ve üniversite tercihi yapacak öğrencilerin erişimine açılacağı bildirildi. Yayımlanan tercih robotunda adaylar, YKS 'de aldığı puana göre tercih edebilecekleri bölümleri görebilmektedir.
TYT puanı ile 2 yıllık bir üniversite yazmak isteyen bir aday , YÖK Atlas tercih robotunda TYT puan türünü seçerek tercih edebileceği bölümlere bakabilir. Arama yaptıktan sonra yukarıdaki gibi bölümler , puana göre sıralanır ve önce en yüksek puanlar size gösterilir. Sayfaları geçerek puanınıza göre tercih edebileceğiniz bölümlere ve üniversitelere bakabilirsiniz.
LİSANS ÖN LİSANS AYRI SAYFALARDA
YÖK Atlas tarafından yayımlanan tercih robotunda lisans ile ön lisans bölümleri ayrı sayfalarda öğrencilere sunuldu.
Lisans tercih robotu için TIKLAYIN
Ön lisans tercih robotu için TIKLAYIN
Burada YKS tercihi yapacağız bölümlerin kodlarını tespit edin ve ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercihlerinizi iletin.
YKS'DE BARAJ PUANI KAÇ?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler
YÖK ATLAS'TA NELER ÖĞRENİLİR?
YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;
– Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
– Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
– Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
– Yerleşenlerin geldikleri iller
– Yerleşenlerin öğrenim durumu
– Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
– Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
– Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
– Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
– Yerleşen okul birincileri
– Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
– Yerleşen son kişinin profili
– Yerleşenlerin YKS net ortalamaları
– Yerleşenlerin YKS puanları
– Yerleşenlerin YKS başarı sıraları
– Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
– Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
– Yerleşme koşulları