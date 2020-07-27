Kabine toplantısı ne zaman? Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı var mı? Merakla beklenen ve tüm Türkiye'nin beklediği kabine toplantısı başladı. Toplantıda Kurban Bayramı için alınacak önlemler masaya yatırılacak. Vatandaşların merakla beklediği soru ise Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı var mı sorusu oldu. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı getirilmişti.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine toplantısı saat 16:00 itibariyle başladı. Alınacak kararların birkaç saat içerisinde açıklanması bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın birazdan yapılması bekleniyor.
ERDOĞAN NELER SÖYLEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kurban Bayramı'nda bir kısıtlama olacak mı' sorusuna geçtiğimiz günlerde yanıt verdi. Erdoğan, Kurban Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." diye konuştu.
Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.
BİLİM KURULU ÜYESİNDEN YENİ AÇIKLAMA!
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının şu anda Bilim Kurulu'nun gündeminde olmadığını söyledi. Doç. Dr. Turan, "Ancak Ramazan Bayramı'nda gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasından sonra biliyorsunuz ki vaka sayılarında da azalma oldu. Bu nedenle halkımız Kurban Bayramı'nda önlemlere uyacak" dedi.