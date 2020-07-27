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    • 27.07.2020 15:53
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    Son dakika: Terörün finans kaynağına darbe! "Yıldırım-2 "nda 80 kilo 630 gram eroin ele geçirildi

    Son dakika haberi... 'de terör örgütü 'ya yönelik yürütülen "Yıldırım-2 "nda 80 kilo 630 gram eroin ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.

    Terörün finans kaynağına darbe! Hepsi yakalandı

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle bölücü terör örgütü /'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla başlatılan "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" sürüyor.

    Bu kapsamda, ilçesine bağlı Tekeli köyü Üstünağaç mezrası kırsalında iki gün önce operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü PKK'ya finansman sağlanması amacıyla dere yatağına gizlenmiş 80 kilo 630 gram eroin buldu.

    Bölgede operasyon devam ediyor.

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