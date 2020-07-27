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    • 27.07.2020 15:49
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    : Grup Başkanı : Partinin gündemi sadece yetkililerce açıklanır

    haberine göre Grup Başkanı , "Partinin fikriyatı, gündemi başta Genel Başkan olmak üzere ancak ve sadece yetkililerce açıklanır" dedi.

    Partinin gündemi sadece yetkililerce açıklanır

    Bostancı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti'nin siyaseti, 'ajandası' 18 yıllık iktidarında kayıtlıdır. Her beyanı, her yazıyı, her provokatör itirazı ya da mukabilini AK Parti zannetmek sadece yanılsamadır. Partinin fikriyatı, gündemi başta Genel Başkan olmak üzere ancak ve sadece yetkililerce açıklanır" ifadelerini kullandı.


    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: Partinin gündemi sadece yetkililerce açıklanır
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