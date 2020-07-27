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    • 27.07.2020 12:07
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    Son dakika: Yıldırım operasyonlarında 8 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre, Terörle mücadele harekatı bölgesinde 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım operasyonlarında 8 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat (), polis özel harekat () ve güvenlik korucularından oluşan 86 timde 1170 personelin görev aldığı kaydedilmişti.

    Yıldırım operasyonlarında 8 terörist etkisiz hale getirildi

    Terörle mücadele harekatı bölgesinde 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım operasyonlarında 8 terörist etkisiz hale getirildi.

    Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 8 terörist etkisiz hale getirilirken 12 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

    Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Yıldırım operasyonlarının terörle mücadele harekatı bölgesinde genişleyerek devam edeceği öğrenildi.

    YILDIRIM-3 AĞRI DAĞI OPERASYONU'NA 1170 PERSONEL KATILIYOR
    İçişleri Bakanlığınca, sabah saatleride , ve 'ta Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu'nun başlatıldığı açıklanmıştı.

    Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat (), polis özel harekat () ve güvenlik korucularından oluşan 86 timde 1170 personelin görev aldığı kaydedilmişti.

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