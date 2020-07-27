Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Temmuz koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.
Koca açıklamasında test sayısı "45.000'in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı." ifadelerine yer verdi.
DÜNKÜ VERİLER
Test sayısı 45.000'in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/IirUsD1uqH— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 27, 2020