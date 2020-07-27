Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.07.2020 20:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.07.2020 20:24
    ABONE OL

    Son dakika: tablosunu paylaştı

    Son dakika haberi... vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Koca açıklamasında test sayısı "45.000’in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Temmuz koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    Koca açıklamasında test sayısı "45.000'in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı." ifadelerine yer verdi.

    DÜNKÜ VERİLER

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Temmuz koronavirüs tablosunu paylaştı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri