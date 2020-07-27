Mumya Geri Dönüyor filmi konusu nedir? Mumya Geri Dönüyor oyuncuları kimdir? Star TV'de bu akşam izleyenleri ekran başına kilitleyecek yabancı sinema filmi Mumya Geri Dönüyor konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Sinemaseverler tarafından sorgulanan filmlerin konusu ve oyuncu kadrosu arama motorlarında merak ediliyor. İşte Mumya Geri Dönüyor konusu ve oyuncuları!

MUMYA GERİ DÖNÜYOR KONUSU NEDİR?

İlkinin devamı olarak çekilen film, Mısırlı Rahip Imhotep'in mumyasının bulunmasının ardından yaşanan dehşet verici olaylardan 10 yıl sonra geçiyor.

Rick O'Connell ile Evelyn bu süre içinde evlenmişlerdir ve Alex adındaki 9 yaşında yaramaz çocukları ile beraber hayatlarını normal bir şekilde sürdürmekteler. Ancak ailenin rahat ve huzurunu bozacak olaylar dizisi başlamak üzeredir.

Birileri Rahip Imhotep'in mumyasını, bulunduğu müzede canlandırmaya çalışmaktadır. Diğer yanda, İngiltere'den çok uzakta Mısır'da, Imhotep'in düşmanı olan bir savaşçı binlerce yıllık uykusundan uyanmak üzeredir.

Bir takım yaratıklardan oluşan ordusu ile Akrep Kral, Rahip Imhotep'in peşine düşer. Rick ve Evelyn de olaylara bulaşırlar.

MUMYA GERİ DÖNÜYOR OYUNCULARI KİMLER?

Brendan Fraser, Rachel Weisz, Dwayne Johnson