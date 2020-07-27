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    Bağcılar’da 6 iş yeri aynı anda kundaklanmıştı! Olayın altından çıktı

    Bağcılar’da 6 işyerinin eş zamanlı kundaklanması olayından terör örgütü çıktı. Emniyet güçlerince faillere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı. SABAH'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberi...

    Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, / terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz günü saat 02.30 sıralarında Bağcılar İlçesi Güneşli Mahallesi'nde bulunan 6 iş yerinin eş zamanlı kundaklanması olayı ile ilgili güvenlik kameraları titizlikle incelendi.

    Yapılan araştırmalarda, bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen F.Ö. isimli şahıs 17 Temmuz günü yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde ve kullandığı araçta yapılan aramalarda; çok sayıda atıl vaziyette cep telefonu, 3 adet cep telefonu düzenekli basınç etkili el yapımı bomba, Tiner, yanıcı jel, Havai fişek rampası ve meşale ele geçirildi.
    Çalışmaların devamında, kundaklama eylemlerinde F.Ö. isimli şahısla bağlantılı olduğu belirlenen diğer şüphelilerden E.Ö. isimli şahıs 19 Temmuz günü, A.A. ile M.A. isimli şahıslar ise 24 Temmuz günü gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

    3 ŞAHIS TUTUKLANDI
    Konu ile ilgili 27 Temmuz günü adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.A. isimli şahıs ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. F.Ö. E.Ö. ve A.A. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH

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