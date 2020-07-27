YKS tercih 2020 burs veren üniversiteler hangileri, hangi üniversite ne kadar burs veriyor? YKS sıralamasına göre 5 bin TL'yi bulan burslar var. İlk 100 arasındaki adaylardan kendini seçene 8 ay boyunca 5 bin lira burs veriliyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Tüm fakülteler arasında ise tıp fakültesi tüm bursiyerlerin yüzde 14'ünü oluşturarak en fazla burs alan fakülte oldu. En fazla bursu İstanbul Üniversitesi alırken, sahip olduğu öğrenci sayısına oranla en fazla burs ise Boğaziçi Üniversitesi'nin. YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
YKS-TYT-AYT TERCİHLERİ
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)'nin sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Aygün, " 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim." dedi.
EN FAZA BURS TIP FAKÜLTESİNE
Tüm fakülteler arasında ise tıp fakültesi tüm bursiyerlerin yüzde 14'ünü oluşturarak en fazla burs alan fakülte oldu. En fazla bursu İstanbul Üniversitesi alırken, sahip olduğu öğrenci sayısına oranla en fazla burs ise Boğaziçi Üniversitesi'nin. Rapora göre, burs verilen öğrencilerin yüzde 65'i kadın öğrenciler olurken, yüzde 35'ini ise erkek öğrenciler oluşturdu. Hakkari 5 bursiyerle en az burs verilen şehir olurken, onu sırasıyla 13 öğrenciyle Tunceli ve 14 öğrenciyle Bitlis izledi. İstanbul ise fazla burs verilen şehir oldu
KARŞILIKSIZ BURS VEREN YERLER VE İŞADAMLARI
Yeni Üniversiteyi kazanan adaylar için burs bulabilmek en büyük ihtiyaçlardan biri. Kredi Yurtlar Kurumu bursları herkese çıkmayabiliyor ve 4 yıl faiziyle beraber üniversite biter bitmez yüksek bir bütçeyle ödenmesi gerekiyor. Bazen çıksa da şehir dışında okuyan öğrenciler için yeterli olmayabiliyor.
GEÇEN SENE HANGİ ÜNİVERSİTE NE KADAR BURS VERİYORDU?
Koç Üniversitesi Destek Bursu Programı'nda, 2018'de üniversitenin tam burslu programına yerleşenlere ihtiyaç durumları tespit edilerek yurt, kitap bursu ya da cep harçlığı veriliyor.
SAY, SÖZ ve EA puanında ilk 100'e girerek Yeditepe Üniversitesi'ne girene 1.250 TL, DİL puanında ise 500 TL burs imkanı var.
İstanbul Medipol Üniversitesi'nde 7 ay 5 bin TL eğitim bursunun yanı sıra ücretsiz yurt ve yemek hizmeti sağlıyor.
Biruni Üniversitesi'nin burs miktarı 4 bin lira.
Nişantaşı Üniversitesi, sporda başarılı olanlara yüzde 100'e kadar burs veriyor.
İstanbul Bilgi Üniversitesi, öğretmen çocuklarına öğrenim ücretinin yüzde 10'u kadar indirim sağlarken, maddi açıdan zorluk yaşadığını belgeleyen aktif öğrencilere 'İhtiyaç Bursları' veriyor.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, TÜBİTAK'ın tanıdığı liseliler için düzenlenen ulusal bilim olimpiyatlarında derece alıp lisans programına yerleşen öğrencilere, ilk 50 bine girmek şartıyla mütevelli heyet başkanınca belirlenen kontenjan dahilinde 'Ulusal Bilim Olimpiyatları Bursu' sağlıyor.
Lokman Hekim Üniversitesi, olimpik branşlarda uluslararası turnuvalar, Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat derecesi olan ve üniversite takımında oynamayı kabul eden üç öğrenciye, tam burs veriyor.
Lokman Hekim Üniversitesi, olimpik branşlarda uluslararası turnuvalar, Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat derecesi olan ve üniversite takımında oynamayı kabul eden üç öğrenciye, tam burs veriyor.
Yakın illerden, Kapadokya Üniversitesi'ne girenler yüzde 15 bölge bursu alabiliyor.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi, yakın ilçelerden mezun olanlara yüzde 20 indirim sağlıyor.
MEF Üniversitesi'nde 9 ay 1.200 TL burs veriliyor.
İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin 4 program hariç önlisansını ilk üçte yazan komşu ilçelerdeki öğrencileri, yüzde 45 'Yöre Bursu' bekliyor.
Bilim ve inovasyon çalışmaları da destekleniyor. TÜBİTAK'ın uluslararası bilim yarışmalarında madalyası olan ve o alanla ilgili Çankaya Üniversitesi'nin tam burslu programlarına sınavsız yerleşen altın madalya sahiplerine aylık 1.900 TL, gümüş madalyası olanlara 1.400 TL, bronz madalya alanlara ise 1.250 TL ödeniyor.
Antalya Bilim Üniversitesi'ne TYT'de ilk 100'e girip yerleşen 2.150 TL burs, bir dönem yurtdışında dil eğitimi ve ücretsiz yurt kazanacak.
Antalya Bilim Üniversitesi'ne TYT'de ilk 100'e girip yerleşen 2.150 TL burs, bir dönem yurtdışında dil eğitimi ve ücretsiz yurt kazanacak.
Şehit ile gazilerin eş ve çocukları, İstanbul Şişli MYO'da yüzde 75 burslu okuyor.
Başkent Üniversitesi'nde yerleştiği puan türüne göre ilk 5 bin başarı sıralamasındaki öğrencileri konaklama, cep harçlığı, yemek gibi destek bursları bekliyor.
İlk 250'den kendini seçene Haliç Üniversitesi yüzde 100 burs ve 9 ay boyunca 1.000 TL
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir