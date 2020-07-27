Operasyonlarda toplam 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 6 kilo 900 gram afyon sakızı 2 kilo 386,85 gram metamfetamin maddesi, 19,22 gram eroin maddesi, 0,25 gram kokain maddesi, 209 adet Ecstasy hap, 78,9 gram sentetik kannabinoid, 2,17 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 100 TL ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden 5'i haklarında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. 4 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema Alim Dalgıç/Sabah