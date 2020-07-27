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    • 27.07.2020 10:18
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    Tarsus-Adana ’nda zincirleme ! Yaralılar var

    Son dakika gelen habere göre; ’in Tarsus ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik sında 5 kişi yaralandı.

    TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

    , sabah saatlerinde Tarsus-Adana istikametinde meydana geldi. Aynı yöne giden yönetimindeki 64 AAK 922 plakalı, yönetimindeki 34 CLF 260 plakalı ve yönetimindeki 01 JZ 500 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada Amado Josef ve yanındaki 2 kişi ile diğer sürücüler Habip Uludağ ve Hasan Demir yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

    Haberler Güncel Tarsus-Adana Otoyolu’nda zincirleme kaza! Yaralılar var
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