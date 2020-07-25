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    • 25.07.2020 17:07
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    İki yıl önce Müslüman olan 'li dünyaca ünlü vokalist 'ten Ayasofya açıklaması

    'li dünyaca ünlü usta soul rock sanatçısı , 'nin 86 yıl sonra ibadete açılmasının, Müslüman alemi için önemli olduğunu belirtip, emeği geçenlere teşekkür etti

    Della Miles'ten Ayasofya açıklaması
    ve ile yıllarca aynı sahneyi paylaşan 'li dünyaca ünlü usta soul rock sanatçısı , sahne almak için geldiği İzmir'in Çeşme ilçesindeki Ilıca Halk Plajı'nda yürüyüş yaptı. Plajda hayranlarının ilgisi ile karşılaşan Miles, hayranlarını kırmayıp, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye'deki ilk konserini, 2004 yılında verdiğini belirten Miles, "Türkiye ile beni Çeşme tanıştırdı. Burada çok güzel insanlar tanıdım" dedi.



    'AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI HARİKA BİR ŞEY'
    Türkiye aşığı olduğunu her fırsatta dile getiren ve 2 yıl önce Müslüman olan, geçen Eylül ayında da Konya'daki Şeb-i Arus törenlerinde ilahi okuyan Della Milas, 'nin ibadete açılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Zorlu bir mücadeleden sonra, 86 yıl sonra Ayasofya'nın ibadete açılmasında emeği geçenleri kutladığını belirterek, "İbadete açılmasını ardından Ayasofya'da cuma namazı kılındı. Cuma günü Müslümanlar için önemli. Ayasofya'nın ibadete açılması harika bir şey" dedi.

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