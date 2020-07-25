Danıştay kararı ile 86 yıl önce müzeye çevrilen Ayasofya yeniden cami statüsüne geçti. Bugün kılınan ilk Cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılan Ayasoyfa Camii cemaatine kavuştu.

CEMAATE DİL UZATTI, BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Şahan Gökbakar, Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla ilgili yaptığı paylaşımla tepki çekti. Gökbakar'ın,"Corona virüsüne karşı dik duruş sergileyen tüm vatandaşlarınızı canı gönülden kutluyorum" paylaşımı sosyal medyada büyük tepki gördü.







METİN UCA'DAN SKANDAL TWEET!

Metin Uca'dan tarihi günde Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kılıçlı hutbesiyle ilgili skandal bir yorum geldi.







Haddini aşan Uca, ''Emevi halifelerini bile anıp Lozanı unutan, kendi tarihini uydurmada Yıldız Savaşları filmini aratmayan, karanlık tarafın unutulmaz prensi Zart-Veder'' yorumunu yaparak büyük bir skandala imza attı.







BİR SKANDAL DA TÜRK DÜŞMANI CEM ÖZDEMİR'DEN!

Türkiye düşmanlığıyla bilinen Almanya'da muhalefet patilerinden Yeşiller'in bir dönem eş başkanlığını da yapan milletvekili Cem Özdemir, Twitter hesabından skandal bir paylaşım yaptı.



Özdemir, "Erdoğan'ın panislamist mevcudiyetini koruma güdüsü, Türkiye ve dünya barışı için giderek daha da tehlikeli bir hal alıyor. Ayasofya'nın dönüştürülmesini, Mescid-i Aksa'nın kurtarılışı ile bağdaştırıyor. (Erdoğan) Türkiye'nin geleceğini Orta Çağ'da görüyor" ifadelerini kullandı.







DAĞDELEN: AÇIK BİR SAVAŞ İLANI

Sol Parti'nin Federal Parlamento Grup Başkan Yardımcısı Sevim Dağdelen ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'yı camiye dönüştürmesini "saldırganlık" olarak nitelendirdi.



Dağdelen, 'Bu aynı zamanda iç politikadaki rakiplerine karşı açık bir savaş ilanı, Türkiye'nin komşularına karşı da resmi bir savaş beyanıdır" diyerek yeni bir skandala imza attı.







BİRGÜN YAZARI NEFRET KUSTU

BirGün gazetesi yazarı İbrahim Varlı tarihi günün sevincini yaşayan sarıklı cübbeli insanların videosunu paylaşıp "Bu yobazlar sanıyorlar ki memleketi onlara bırakacağız..." ifadelerini kulladı. Hadsiz ifadeler büyük tepki çekti!