İşte Ayasofya-i Kebir Camii’nde üzerine halı serilmeyen alanın sırrı
Açılışının ikinci gününde de büyük ilgi gören Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, ibadet etmek isteyen vatandaşlar ile ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Ayasofya-i Kebir Camii'nde üzerine halı serilmeyen kare şeklindeki alanın, imparatorların taç giyme alanı olduğunu ve tarihi hatırasına binaen boş bırakıldığını söyledi.
25.07.2020 15:16
- Son Güncelleme: 25.07.2020 15:24
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