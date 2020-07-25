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İşte Ayasofya-i Kebir Camii’nde üzerine halı serilmeyen alanın sırrı

Açılışının ikinci gününde de büyük ilgi gören Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, ibadet etmek isteyen vatandaşlar ile ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Ayasofya-i Kebir Camii'nde üzerine halı serilmeyen kare şeklindeki alanın, imparatorların taç giyme alanı olduğunu ve tarihi hatırasına binaen boş bırakıldığını söyledi.

25.07.2020 15:16 - Son Güncelleme: 25.07.2020 15:24
İşte Ayasofya-i Kebir Camii’nde üzerine halı serilmeyen alanın sırrı

İstanbul'un fethiyle birlikte 1453'ten 1934'e kadar cami olarak kullanılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Danıştay'ın kararı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalamasının ardından cuma namazıyla birlikte dün yeniden ibadete açıldı.

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İşte Ayasofya-i Kebir Camii’nde üzerine halı serilmeyen alanın sırrı

Açılışa hazırlanan camide birçok düzenleme yapılırken özel olarak hazırlanan halılar da restorasyon çalışmalarının olmadığı alanlara serildi.

İşte Ayasofya-i Kebir Camii’nde üzerine halı serilmeyen alanın sırrı

Ayasofya-i Kebir Camiinde müezzin mahfilinin arkasında dairelerden oluşan alanın ise boş bırakıldığı görüldü.

İşte Ayasofya-i Kebir Camii’nde üzerine halı serilmeyen alanın sırrı

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, AA muhabirine alanın neden boş bırakıldığıyla ilgili sorumuzu cevaplandırdı.

İşte Ayasofya-i Kebir Camii’nde üzerine halı serilmeyen alanın sırrı

Yılmaz, "Boş bırakılan alan imparatorların tac giyme alanıdır. Bu nedenle boş bırakıldı. Buradaki daire şeklindeki renkli alanlarda Ayasofya'nın yapımında kullanılan mermerlerden örneklerdir. Alanla ilgili farklı yorumlar tarihi bilgilerle uyuşmuyor." dedi.

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