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    • 24.07.2020 20:48
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    : Başkan Erdoğan talimat verdi! Ayasofya 24 saat açık olacak

    haberine göre Başkan , İstanbul Valisi 'ya 'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi. Buna göre Ayasofya 24 saat boyunca açık olacak.

    Başkan Erdoğan talimat verdi! Ayasofya 24 saat açık olacak

    Başkan , İstanbul Valisi 'ya 'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi. Buna göre Ayasofya 24 saat boyunca açık olacak. İstanbul Valisi Yerlikaya kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

    İşte Yerlikaya'nın o paylaşımı
    Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan #AyasofyaKebirCamiiSerifi'nin bu günden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. #AyasofyaCamii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

    Ayrıntılar geliyor...

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