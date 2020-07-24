Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi. Buna göre Ayasofya 24 saat boyunca açık olacak. İstanbul Valisi Yerlikaya kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte Yerlikaya'nın o paylaşımı

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan #AyasofyaKebirCamiiSerifi'nin bu günden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. #AyasofyaCamii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan #AyasofyaKebirCamiiSerifi'nin bu günden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. #AyasofyaCamii artık 24 saat daima açık olacak.



Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. pic.twitter.com/GCnttjLJ41 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2020

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