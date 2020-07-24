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    • 24.07.2020 21:06
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    Sur'da yeniden inşa edilen ların sahipleri kurayla belirlendi

    ve emniyet teşkilatının içindeki 'cülerin desteği 'nin propagandasıyla terör örgütü 'nın yakıp yıktığı Sur ilçesi yeniden inşa edildi. nca 'ın tarihi Sur ilçesinde yapılan ların hak sahipleri kurayla tespit edildi.

    Konutların sahipleri kurayla belirlendi

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sur'da terör olaylarının yaşandığı Gazi Caddesi'nin doğusunda kalan Cevatpaşa, Dabanoğlu, Savaş, Özdemir, Hasırlı, Cemal ve Yılmaz mahallelerindeki hak sahiplerinden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Suriçinde yapılan konutlardan isteyenler için kura çekimi düzenlendi.

    Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi, pandemi süreci nedeniyle mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilirken, Sur Belediyesinin Twitter hesabından da canlı yayınlandı.

    Noter huzurundaki çekimde 6 mahalledeki 161 ile Alipaşa ve Lalebey mahallerinde 265 olmak üzere 426 konutun hak sahipleri belirlendi.
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