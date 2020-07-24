İzmir'in Ödemiş ilçe merkezinin Ahrandı bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangına, 5 helikopter, 23 arazöz ve 5 dozerle müdahale ediliyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI HELİKOPTERLE DENETLEDİ

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının etkili olduğu alana helikopterle gitti.

Havadan incelemede bulunan Pakdemirli, yetkililerden bilgi aldı ve söndürme çalışmalarını kontrol etti.



Bakan Pakdemirli'nin koordine ettiği yangın söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor.