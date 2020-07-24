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    'de korkutan orman ı! Tarım ve Orman Bakanı söndürme çalışmalarını helikopterle denetledi

    'in Ödemiş ilçe merkezinin Ahrandı bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangına, 5 helikopter, 23 arazöz ve 5 dozerle müdahale ediliyor. Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı , yangının etkili olduğu alana helikopterle gitti. Havadan incelemede bulunan Pakdemirli, yetkililerden bilgi aldı ve söndürme çalışmalarını kontrol etti.

    'in Ödemiş ilçe merkezinin Ahrandı bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

    Zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangına, 5 helikopter, 23 arazöz ve 5 dozerle müdahale ediliyor.

    BAKAN PAKDEMİRLİ SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI HELİKOPTERLE DENETLEDİ
    Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı , yangının etkili olduğu alana helikopterle gitti.

    Havadan incelemede bulunan Pakdemirli, yetkililerden bilgi aldı ve söndürme çalışmalarını kontrol etti.

    Bakan Pakdemirli'nin koordine ettiği yangın söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor.

    Haberler Güncel İzmir'de korkutan orman yangını! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli söndürme çalışmalarını helikopterle denetledi
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