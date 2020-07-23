Zanlı Avcı'nın bahsettiği ip, Pınar'ı öldürdükten sonra koyduğu varilin üzerinde görülüyor.
Zanlı gözaltına alındığında ilk ifadesinde, "Pınar'ı varilin içerisine koymak istedim ancak elimden kayıyordu. Sabit tutmak için orada bulunan iple boğazını sardım. Bir elimle ayaklarından, diğer elimle de boğazına sardığım ipten tutarak varilin içerisine koydum" demişti.
TEK KİŞİLİK HÜCREYE KONDU…
Pınar Gültekin'i vahşice öldüren ve tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevine gönderilen Cemal Metin Avcı korona virüs tedbirleri kapsamında korona virüs tedbirleri kapsamında "Tek Kişilik" bir hücreye konuldu.
Bu arada Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ifadelerde adı geçen ve Pınar'ın arkadaşı olduğu öğrenilen Ceren'in ifadesine başvuracak. Pınar'la uzun süredir arkadaş oldukları öğrenilen Ceren'in ifadelerinin soruşturma sürecinde karanlıkta kalan bir çok noktayı aydınlatacağı ifade ediliyor.
Alınan bilgiye göre, savcılığın Pınar kaybolduktan sonra arkadaşını bulmak için yoğun bir çaba arayan Ceren'e Pınar'la olan arkadaşlığı ve yaşananlarla ilgili bilgi sahibi olup olmadığının sorulacağı bildirildi.
OLAY
5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen sevgilisi Cemal Metin Avcı, tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı.
Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından gözaltına alınan zanlı cinayeti itiraf etmişti.
Sabah/ Kenan Gürbüz