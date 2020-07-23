Bu arada Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ifadelerde adı geçen ve Pınar'ın arkadaşı olduğu öğrenilen Ceren'in ifadesine başvuracak. Pınar'la uzun süredir arkadaş oldukları öğrenilen Ceren'in ifadelerinin soruşturma sürecinde karanlıkta kalan bir çok noktayı aydınlatacağı ifade ediliyor.