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    • 24.07.2020 16:51
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    'dan Ayasofya paylaşımı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , 86 yıl aradan sonra yeniden açılan 'siyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    Emine Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin millete ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi.

    Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu mübarek cuma gününe ermeyi nasip eden Rabb'imize şükürler olsun. Bu muhteşem mabedin duvarlarına asırlardır sinen dualara şükür dualarımız, ruhuna sevinç gözyaşlarımız eklendi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    Erdoğan'ın paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile incelemelerde bulunduğu sırada çekilen fotoğrafları da yer aldı.

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