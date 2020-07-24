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    • 24.07.2020 16:55
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    Başkan Erdoğan ve lideri Fatih'te bir kafede çay içti

    Son dakika haberi... Başkan , Fatih'te Genel Başkanı ile bir kafede çay içti. Vatandaşların Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

    Haberler Güncel Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Fatih'te bir kafede çay içti
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