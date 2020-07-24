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    • 24.07.2020 15:48
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    Ayasofya'da ilk kılınmaya başlandığı sırada 'ndan dikkat çeken paylaşım!

    Şerifi’nde 86 yıl sonra kılınan Cuma ına katılmayan Genel Başkanı Kemal , namazın kılındığı dakikalarda Lozan’ı öven bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımında Atatürk ve İnönü'yü andı.

    Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! Ayasofya'da namaz...

    Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan Cuma ına katılmayan Genel Başkanı Kemal , namazın kılındığı dakikalarda Lozan'ı övdü.

    Ayasofya Camii 86 yıl sonra bugün kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Camide namaz kılınmaya başlandığı sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Lozan Antlaşması'yla ilgili tuhaf bir paylaşım geldi.

    "Atatürk'ü ve İnönü'yü minnetle anıyorum"

    Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları yazdı: "Milli mücadelemizi, büyük bir diplomasi zaferiyle taçlandırdığımız #LozanBarışAntlaşması'nın 97. yılı kutlu olsun. Ülkemizin tapu senedi olan Lozan'ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum."

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