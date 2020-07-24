Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki tarihi namaz sonrası sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize, Alınlarımız secdede #AyasofyaiKebirCamiiSerifi'ndeydik.
Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih... Nasib dedik, ya Nasib... Elhamdülillah" ifadelerine yer verdi.
Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize,— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 24, 2020
Alınlarımız secdede #AyasofyaiKebirCamiiSerifi'ndeydik.
Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih...
Nasib dedik, ya Nasib...
Elhamdülillah 👏 pic.twitter.com/MFAdfUmmeW
Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize, Alınlarımız secdede #AyasofyaiKebirCamiiSerifi'ndeydik.
Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih... Nasib dedik, ya Nasib... Elhamdülillah" ifadelerine yer verdi.