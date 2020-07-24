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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan Ayasofya paylaşımı: Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih...

    Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı , 'ndeki tarihi namaz sonrası sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.

    Bakan Albayrak'tan Ayasofya paylaşımı
    Hazine ve Maliye Bakanı , 'ndeki tarihi namaz sonrası sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.





    Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Bugün Müslüman kardeşlerimizle diz dize, Alınlarımız secdede #AyasofyaiKebirCamiiSerifi'ndeydik.
    Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih... Nasib dedik, ya Nasib... Elhamdülillah"     ifadelerine yer verdi.



    Haberler Güncel Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayasofya paylaşımı: Kalbimizde Yasin, zihnimizde Fetih...
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