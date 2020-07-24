Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni gelişme!

Zeynep Şenpınar cinayetine ilişkin hazırlanan savcılık iddianamesinde, Şenpınar ile Kemaloğlu'nun sevgili oldukları, cinayet olayının meydana geldiği evde Zeynep'in ikamet ettiği, şüpheli Kemaloğlu'nun ise sık sık bu evde Zeynep ile birlikte kaldığı kaydedildi. Şüphelinin 2016 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nden mezun olduğu, 2020 yılında KPSS puanı ile Gaziantep'te bulunan bir okula beden eğitimi öğretmeni olarak atandığı ancak Koronavirüs nedeni ile başlangıç yapamadığı belirtildi.
ZEYNEP KPSS'YE HAZIRLANIYORDU
Şüphelinin spor salonlarında veya özel dersler vererek boks antrenörlüğü yaptığı, Zeynep'in 2019 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezujn olduğu, KPSS'ye hazırlandığı kaydedildi.
DEFALARCA DARP ETMİŞ
İddianamede, Zeynep ile Selim Ahmet arasında son zamanlarda sıkıntılar yaşandığı, şüphelinin Zeynep'i 2020 yılının Ocak ayında darp etmesi üzerine soruşturma başlatıldığı ve tedbir kararı verildiği, ancak Zeynep'in şikayetten vazgeçmesi üzerine dosyanın takipsizlikle sonuçlandığı, tedbirlerin de kaldırıldığı belirtildi. Şüphelinin Zeynep'i daha sonra da birkaç kez darp ettiğinin ifadelere yansıdığı, ancak bu olayların adli makamlara yansımadığı kaydedildi.
"SENİ ÖLDÜRMEKTEN KORKUYORUM"
Ayrıca Zeynep'in şüphelinin tavırlarından dolayı korktuğu, yaşadığı bir şiddet olayı sonrası arkadaşına Ahmet'in kendisine 'ben seni öldürmekten korkuyorum, eğer sana şiddet uygulamaya kalkarsam benden uzaklaş' dediğini ama yanında da gitmesine izin ermediğini ağlayarak anlattığı ve arkadşıyla dertleştiği belirtildi. İddianamede, şüphelinin daha önce de pek çok yaralama suçuna karıştığı kaydedildi.
YARALAMADAN CEZA ALMIŞ
Şüphelinin hakkında açılan bu dosyalardan 3 tanesinde hakkında dava açıldığı ve ceza aldığı, bu cezalardan ikisi hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verildiği, bir tanesinin ise para cezası olduğu anlatıldı.
112'Yİ ARADIĞINDA ZEYNEP'İN SESİ GELDİ
İddianamede, 24 Mayıs 2020 tarihinde şüphelinin kendi kullandığı hat üzerinden 112'yi arayarak 'ölü var' dediği ve ambulans istediği, 112 ile şüpheli arasında 1 dakika içerisinde 3 görüşme daha yapıldığı, bu görüşmeler sırasında şüpheli konuşurken ara ara arkadan inleme şeklinde bir kadın sesinin geldiği, bu tespite göre Zeynep'in aramalar sırasında halen hayatta olduğu kaydedildi.
Sabah /Hayrettin Şaşmaz