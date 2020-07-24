Türkiye'deki koronavirüs vakalarında son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar 23 Temmuz korona tablosu hakkında özellikle akşam saatlerinde yapılan açıklamayı bekliyor. Dün Türkiye'de son 24 saatte 913 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 223 bin 315, can kaybı 5 bin 563 oldu. Peki, koronavirüs vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte 24 Temmuz korona tablosu

KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜ VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Temmuz vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.