Türkiye'deki koronavirüs vakalarında son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar 23 Temmuz korona tablosu hakkında özellikle akşam saatlerinde yapılan açıklamayı bekliyor. Dün Türkiye'de son 24 saatte 913 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 223 bin 315, can kaybı 5 bin 563 oldu. Peki, koronavirüs vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte 24 Temmuz korona tablosu
KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜ VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Temmuz vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
23 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 343 test yapıldı, 913 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1151 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 4 milyon 446 bin 374, vaka sayısı 223 bin 315, vefat sayısı 5 bin 563 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1251, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 378, toplam iyileşen hasta sayısı ise 206 bin 365 oldu.
"İYİLEŞEN SAYIMIZ VAKA SAYISINDAN 238 FAZLA"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Haziran'dan bugüne Kovid-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller; Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum." ifadelerine yer verdi.
RASTGELE TEST EDİLEN HER 1000 KİŞİDEN 2,5'İNDE TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI
Sağlık Bakanı Koca, "150 bin kişiyle yapılan Kovid-19 tarama çalışmasında rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıktı." dedi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık tarafından Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin kişiyle Kovid-19 tarama çalışması yapıldığını belirtti.
Çalışmada rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5'inde test sonucunun pozitif çıktığını kaydeden Koca, paylaşımında vaka sayılarına ilişkin şu bilgilere yer verdi:
"Salgın boyunca toplam vaka sayısı 223 bin 315'tir. Vakaların yüzde 46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. Kovid-19 kaynaklı vefatlarınsa yüzde 50,2'si yine İstanbul'da olmuştur. Vakaların yüzde 46'sının tespit edildiği İstanbul'da Bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,9'unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden yüzde 13,8 yüksektir. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin."