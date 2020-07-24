Şehir dışından Uşak'a uyuşturucu madde getiren üç şahıs yakalandı. Şahısların yakalandığı araçta toplamda 29 gram eroin ve bonzai maddesi ele geçirildi.

Uşak'ta yapılan araştırmalar üzerine il dışından bir araçla uyuşturucu madde getirileceği tespit edildi. Yapılan tespitler doğrultusunda Halil Kaya Gedik Bulvarı üzerinde kurulan uygulama noktasında şüpheli araç durduruldu. F.Ç., O.C., ve O.S.,'nin bulunduğu araçta yapılan arama çalışmaların ardından ekipler 29 gram eroin ve bonzai maddesi geçirildi.

Uşak'ta yapılan araştırmalar üzerine il dışından bir araçla uyuşturucu madde getirileceği tespit edildi. Yapılan tespitler doğrultusunda Halil Kaya Gedik Bulvarı üzerinde kurulan uygulama noktasında şüpheli araç durduruldu. F.Ç., O.C., ve O.S.,'nin bulunduğu araçta yapılan arama çalışmaların ardından ekipler 29 gram eroin ve bonzai maddesi geçirildi.

Araç içerisinde bulunan 3 şahıs da göz altına alındı. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılmış olup adliyeye sevk edildi. Adliyedeki kararla F.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken O.C. ve O.S. tutuklanarak ceza evine gönderildi