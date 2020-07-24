24 Temmuz Diyanet TV Ayasofya Cuma namazı canlı yayın izle! Ayasofya cami imamı kim oldu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya Camisi'nde görev yapacak imamları açıkladı. 3 İmam ve 5 müezzin atanan camide Prof. Dr. Mehmet Boynukalın baş imam olarak görev yapacak. Marmara Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, El-Ezher'deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde İslam Hukuku alanında tamamladı. ngiltere'de bilimsel araştırmalar yaptı. Çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşri. Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde öğretim üyeliği de yapan Boynukalın'ın çeşitli yayınları bulunmaktadır.
24 Temmuz Cuma Diyanet TV Ayasofya Cuma namazı canlı yayın izle!
İlk Cuma https://t.co/KwS57wYgJ5— Ayasofyayı Kebir Camii Şerifi (@ayasofyacamii) July 24, 2020
AYASOFYA CAMİ İLK HANGİ TWEET ATTI?
Ayasofya Cami resmi twitter hesabından atılan ilk tweet arapça "Bismillahirrahmannirrahim" oldu.
Diyanet TV'nin yeni frekansları şu şekilde;
HD Yayın Frekansı: 12.380
Polarizasyon: DİKEY (V)
Sembol Oranı: 27.500
FEC: 3/4
SD Yayın Frekansı: 12.422
Polarizasyon: YATAY (H)
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 3/4
Diyanet TV, DİGİTÜRK 68. kanal, DSMART 104. kanal, TİVİBU 49. kanal ve KABLO TV 555. kanalda yayınlarına devam etmektedir.
Diyanet TV, yeni yayın döneminde yapılan yenilikleri tanıtmak amacıyla 27 Aralık Perşembe günü saat 19.30'da Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda "Diyanet TV Tanıtım Gecesi" düzenleyecek.
AYASOFYA CAMİ İMAMI KİM OLDU? PROF. DR. MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?
Marmara Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, El-Ezher'deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İngiltere'de bilimsel araştırmalar yaptı. Çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşri. Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde öğretim üyeliği de yapan Boynukalın'ın çeşitli yayınları bulunmaktadır.
AYASOFYA CAMİSİ MÜEZZİNLERİ KİM?
Cami olarak yeniden ibadete açılan Ayasofya'da;
- Sultanahmet Camii Müezzini Mehmet Hadi Duran.
- Sultanahmet Camii Müezzini İbrahim Çoban.
- İstanbul Kadıköy Selamiçeşme Camii Müezzini, Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye ikincisi Şükrü Asıleren.
- Emirgan Camii İmam Hatibi, Hafız, 2014 yılı Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi Alpcan Çelik.
- Beyazıt Camii Müezzini Rıdvan Akbaş müezzin olarak görev yapacak.
AYASOFYA BÖLÜMLERİ
- II. Selim, III. Murat, III. Mehmet ve şehzadeler türbesi
- Sultan Mustafa ve Sultan İbrahim türbeleri
- Kütüphane
- Sübyan mektebi
- Muvakkithane
- Şadırvan
- Vaftizhane
- Mihrap
- Hünkar Mahfili
- Minber
- Üst galeri
-Ve günümüzde mevcut olmayan Ayasofya Medrese ve İmarethanesi
AYASOFYA HAKKINDA BİLGİ
Bizans döneminde Ayasofya, büyük bir "kutsal emanetler" zenginliğine sahipti. Bu emanetlerden biri de 15 metre yüksekliğindeki gümüş ikonostasisti. Konstantinopolis Patriği'nin patrik kilisesi ve Ortodoks Kilisesi'nin bin yıl boyunca merkezi olan Ayasofya, 1054 yılında Patrik I. Mihail Kirularios'un Papa IX. Leo tarafından aforoz edilmesine şahitlik etmiş olup bu olay, genel olarak Schisma'nın, yani Doğu ve Batı kiliselerinin ayrılmasının başlangıcı sayılır. 1453'te kilise camiye dönüştürüldükten sonra Osmanlı sultanı Fatih Sultan Mehmet'in gösterdiği hoşgörüyle mozaiklerinden insan figürleri içerenler tahrip edilmemiş (içermeyenlerse olduğu gibi bırakılmıştır), yalnızca ince bir sıvayla kaplanmış ve yüzyıllarca sıva altında kalan mozaikler, bu sayede doğal ve yapay tahribattan kurtulabilmiştir. Cami, müzeye dönüştürülürken sıvaların bir kısmı çıkarılmış ve mozaikler yine gün ışığına çıkarılmıştır. Günümüzde görülen Ayasofya binası, aslında aynı yere üçüncü kez inşa edilen kilise olduğundan "Üçüncü Ayasofya" olarak da bilinir. İlk iki kilise isyanlar sırasında yıkılmıştır. Döneminin en geniş kubbesi olan Ayasofya'nın merkezî kubbesi, Bizans döneminde birçok kez çökmüş, Mimar Sinan'ın binaya istinat duvarlarını eklemesinden itibaren hiç çökmemiştir.