YAŞ terfi atama kararları 2020! YAŞ kararları terfi atama listesi nedir?

YAŞ kararları terfi atama listesi! 2020 YAŞ terfi atama kararları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Kritik Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Şura'da alınan kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak. YAŞ toplantısında, generalliğe terfi edecek albaylar, emekli edilecek yüksek komuta kademesiyle ilgili kararlar duyurulacak. Peki, YAŞ terfi atama kararları nelerdir? YAŞ kararları terfi atama listesi 2020!

YAŞ'A KİMLER KATILIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılan toplantıya Şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.