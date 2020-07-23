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    • 23.07.2020 13:42
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    Rasulayn ilçe merkezinde bombalı : 2 ölü

    'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Rasulayn ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen nda ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, en az 7 kişi yaralandı.

    Rasulayn'da bombalı terör saldırısı: 2 ölü

    Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen ile teröristlerden temizlenen Rasulayn ilçe merkezindeki yerel meclis binası yakınlarında patlama meydana geldi.

    2 SİVİL ÖLDÜ 7 YARALI

    Bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre, 2 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Aralarında yerel askeri polislerin de olduğu yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. sonucu iş yerleri de zarar gördü.

    Olay yerinde inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü / tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

    Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

    YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve 'ı hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

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