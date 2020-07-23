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    • 23.07.2020 15:55
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    ? Hangi komutanlar terfi etti? 2020

    sorusunun yanıtı şu saatlerde merak edilmeye başlandı. kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. Peki, hangi komutanlar terfi etti? İşte 2020

    Hangi komutanlar emekli oldu?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün (YAŞ) kararlarını onayladı. Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. Kararların açıklanmasıyla birlikte "?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, hangi komutanlar terfi etti? İşte 2020

    HANGİ KOMUTANLAR EMEKLİ OLDU? HANGİ KOMUTANLAR TERFİ ETTİ?

    Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi.

    YAŞ kararları kapsamında 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı.

    YAŞ kararlarına göre, 30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. 226 olan general/amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak.

    YAŞ kararlarıyla Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe terfi etti.

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