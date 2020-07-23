Metin Gürak kimdir? Orgeneral Metin Gürak kimdir, kaç yaşında, nereli? Açıklanan yeni YAŞ kararlarıyla Genelkurmak 2. başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe terfi etti. Bu terfi kararının ardından gözler Metin Gürak kimdir sorusuna çevrildi. Peki, Metin Gürak kimdir?

METİN GÜRAK KİMDİR?

1981 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1982 yılında Topçu Okulu'ndan mezun oldu. 1985 yılında Kara Havacılık Okulu'nu bitirerek pilot oldu. 1990 yılında Kara Harp Akademisi, 1996 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi.

Çeşitli birlik ve karargahlarda yürüttüğü görevlerin ardından, 2006 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi ettirilerek 2. Zırhlı Tugay Komutanı olarak görevlendirildi. 2010 yılında Tümgeneral rütbesine terfi etti. 2015 yılında Korgeneral rütbesine terfi ettirilerek 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı olarak atandı.

Ağustos 2017'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevine atandı. 10 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay II. Başkanlığı görevine atandı. 10 Ocak 2020 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Askeri Müşaviri olarak görevlendirildi.

İngilizce ve Arapça bilmektedir. Zerrin Gürak ile evli olup iki çocuk ve bir torun sahibidir.