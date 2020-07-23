

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop yarın ibadete açılacak olan Ayasofya ile ilgili olarak A Haber'e özel açıklamalar bulundu. Mustafa Şentop, "Ayasofya'da Cuma namazı yüzyılın olayıdır." ifadelerini kullandı.





İşte TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Milletimizin ve farklı kesimden olan herkesin büyük bir heyecan yaşadığını düşünüyorum. Ayasofya, cami ve cemaat bağlamında bakılacak bir konu değildir. Ayasofya'nın tarihi, siyasi ve sanatsal anlamda birçok sembolik değerleri var. Bu bakımdan değerlendirildiğinde Ayasofya'da yarın Cuma Namazı kılınacak olması yüzyılın olayıdır.

"MİLLETİMİZİN ÖZLEMİNİ DİNDİRDİLER"

Tabi bu konuda karar veren Danıştay'da görevli arkadaşlara, kararnameyle Diyanet İşleri Başkanlığına devreden sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum milletimizin özlemini dindirdiler.

"AYASOFYA'YA DAVET OLARAK BAKILMAMALI"

(Kılıçdaroğlu cuma namazına gelmemesi) Şahıs üzerinden yorum yapmak istemiyorum. Malum özel bir dönemden geçiyoruz. Ayasofya gibi bütün milletimizin özlemle beklemiş olduğu ibadete açılma günü için bir düzenleme olması normaldir. Buna cuma namazına değil Ayasofya'ya davet olarak bakılmamalı."