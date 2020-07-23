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    • 23.07.2020 11:44
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    'nde ses denemeleri sırasında okunan Amenarrasulü mest etti! İşte duygulandıran o anlar

    86 yıl aradan sonra 24 Temmuz günü cuma namazıyla ibadete açılacak olan 'nde tüm hazırlıkların yanı sıra ses denemeleri de devam ediyor. da paylaşılan, 'nin 285 ve 286'ncı ayetlerinin (Amenarrasulü) okunduğu anlar kullanıcılar tarafından çok sayıda paylaşım ve beğeni topladı.


    86 yıl müze statüsünde olan ve Başkan 'ın girişimleriyle yeniden cami statüsüne kavuşan Ayasofya'da, ilk ibadet heyecanı sürüyor.

    'nde ilk ibadet ise yarın. Camide hazırlıklar sürerken halılardan sonra ses sistemleri de hazır hale getiriliyor.

    İLK TESTTE AMENERRASULÜ OKUNDU
    hesaplarından ses sisteminin testleri paylaşılmaya başlandı. Ses sistemi ve akustiğin kontrolü için Kur'an-ı Kerim okundu.

    Okunan ayetler ise Amenerrasulü Duası olarak bilinen 'nin 285. ve 286. ayetleri.

    AMENERRASULÜ TÜRKÇE ANLAMI
    " Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.'Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır." (Bakara-285)

    Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakara-286)

    Haberler Güncel Ayasofya-i Kebir Camii'nde ses denemeleri sırasında okunan Amenarrasulü mest etti! İşte duygulandıran o anlar
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