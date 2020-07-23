

86 yıl müze statüsünde olan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle yeniden cami statüsüne kavuşan Ayasofya'da, ilk ibadet heyecanı sürüyor.

Ayasofya Camii'nde ilk ibadet ise yarın. Camide hazırlıklar sürerken halılardan sonra ses sistemleri de hazır hale getiriliyor.

İLK TESTTE AMENERRASULÜ OKUNDU

Sosyal medya hesaplarından ses sisteminin testleri paylaşılmaya başlandı. Ses sistemi ve akustiğin kontrolü için Kur'an-ı Kerim okundu.

Okunan ayetler ise Amenerrasulü Duası olarak bilinen Bakara Suresi'nin 285. ve 286. ayetleri.

AMENERRASULÜ TÜRKÇE ANLAMI

" Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.'Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır." (Bakara-285)

Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakara-286)

