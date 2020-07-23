Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılışı sebebiyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını aktaran Yerlikaya, şu açıklamaları yaptı:

"Ayasofya Camisi'nin açılışı nedeniyle Tarihi Yarımada'da dün de açıkladığımız gibi Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden Tarihi Yarımada istikametine giden tüm yollar ve Galata Köprüsü, 23 Temmuz yani bugün saat 20.00'dan itibaren trafiğe kapatılacaktır. Bu kapsamda Kennedy, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala Caddeleri de aynı saatler arasında trafiğe kapalı olacak. Bu alanda var olan araçların Tarihi Yarımada'dan çıkışına da saat 24.00'e kadar izin verilecek.





Avrasya Tüneli açık olacak deniz, Metro ve Marmaray seferleri devam edecektir. Tramvay seferleri devam edecek, sadece Beyazıt-Eminönü durakları arasında perşembe günü yani bugün saat 20.00'den, pazartesi sabah saat 06.00'ya kadar sefer yapılmayacaktır."

İl dışından otobüsle gelen misafirler için Yenikapı Etkinlik Alanı'nın park yeri olarak tahsis edildiğini anlatan Yerlikaya, "Otobüslerden inen misafirlerimiz; İETT'nin tahsis ettiği otobüslerle gün boyu Çatladıkapı'ya kadar, ücretsiz taşınacak ve buradan, namaz kılınacak alanlara kadar yaklaşık 200 metrelik mesafeye, yürüyerek ulaşacaklardır." dedi.





Müftülük görevlilerinin namaz kılınacak alanlarda vatandaşlara yardımcı olacağını belirten Yerlikaya, "Hemşehrilerimiz başta olmak üzere bütün misafirlerimizin toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını önemle tavsiye ediyoruz. Böylelikle Ayasofya Camisi ve namaz kılınacak alanlara ulaşım daha kolay olacak. Ayrıca, basın mensuplarımız için Fatih Belediyesi Cankurtaran Sosyal Tesisleri araç park yeri olarak tahsis edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Ayasofya Camisi'nin açılışı nedeniyle belirlenen ulaşım güzergahları ve sağlık noktalarını gösteren detaylı bilgilerin valiliğin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacağını bildiren Yerlikaya, şunları söyledi:

"Buraya gelecek bütün misafirlerimizin en büyük arzularının Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak olduğunu biliyoruz. Ayasofya Camimiz sabaha kadar açık olacak. Bunun için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bütün kurumlarımızla birlikte görevimizin başında ve sahada olacağız inşallah."

Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Vali Yerlikaya, açıklamanın ardından Ayasofya Camisi'ndeki son hazırlıkları inceledi.

Ayasofya Camimizin açılışı ile ilgili güvenlik tedbirleri kapsamında 21 bin Polisimiz görev yapacak.



❗Tarihi Yarımada istikametine giden tüm yollar,



⛔️23 Temmuz saat 20.00'den itibaren trafiğe kapatılacak.



Lütfen;

😷maske,⬅️➡️Mesafe,🧴Temizlik



▶️ https://t.co/Cz1rz5qC8V pic.twitter.com/E9q63ggdCM — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 23, 2020

TWITTER'DAN PAYLAŞTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saat 20.00'den sonra kapatılacak yolları paylaştı.

Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

"Ayasofya Camimizin açılışı ile ilgili güvenlik tedbirleri kapsamında 21 bin Polisimiz görev yapacak.

Tarihi Yarımada istikametine giden tüm yollar,

23 Temmuz saat 20.00'den itibaren trafiğe kapatılacak."