Ayasofya Camii nerede? Ayasofya Camii nasıl gidilir? Ayasofya Camii ulaşım nasıl?

Ayasofya Camii nasıl gidilir? Ayasofya Camii nerede? Ayasofya Camii ulaşım vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbullu vatandaşlar Ayasofya Camii'ne gitmek için ulaşım yollarını merak ediyor. Ayasofya'da kılınacak tarihi Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar bu soruların yanıtlarını merak ediyor.

AYASOFYA CAMİİ NASIL GİDİLİR?

Ayasofya camii İstanbul'un Fatih ilçesindedir. Sultanahmet'te yer alır. Sultanahmet'e ya da Ayasofya'ya gitmek tramvay, vapur ya da otobüsü kullanabilirsiniz.