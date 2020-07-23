'MASKE ORTALIKTA BIRAKILMAMALI'

Tatil bölgelerinde maske ve eldivenlerin denize ve plaja atılmasının risk olduğunu değerlendiren Prof. Dr. İlhan "Maskelerimizi yanımızda getirdiğimiz poşet ile bertaraf etmemiz en doğrusu. O poşeti de mümkünse tıbbi atık kutusuna atalım. Yanınızdaki şezlongda bir kişi maskeyi unuttu, siz de maskeye dokundunuz, elinizi yüzünüze götürdünüz, çok kısa zaman önce orada bırakılmışsa ve o kişi koronavirüs hastasıysa, virüs yükü yüksekse elbette risk konusu. Herkesin kendi önlemini alması gerekir, kimsenin maskeyi ortalıkta bırakmaması gerekir. Kazayla böyle bir şey oldu, yapılacak işlem basit. Hızlı şekilde elimizi, yüzümüzü yıkamak, dezenfektan kullanmak yeterli olacaktır. Vatandaşlarımız tatillerini yapsınlar; ama unutmasınlar ki olağandışı bir dönemdeyiz. Fiziksel mesafe, maske ve hijyen kurallarını unutmamamız gerekiyor. Suyun içinde de fiziksel mesafeye dikkat edilmesi gerektiği bir kez daha vurgulanması gerekiyor" dedi.