CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında aday adaylığını açıkladı.

CHP'de tüzük gereği genel başkanlığa adaylık için yüzde 5 delegenin imzası gerekiyor. Kayıtlı 1370 delegesi bulunan CHP'de, genel başkanlığa aday adaylığı için 70 civarı delegenin imzası gerekiyor.





Cihaner yaptığı açıklamada, "Liderin seçtiği değil, üyelerin seçtiği Parti Meclisi'ne ihtiyacımız var. Bizler partimizin demokratik bir örgütle yönetim anlayışı ile çağdaş ve sol bir siyasetle başarıyla ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle CHP Genel Başkanlığı'na aday oldum" dedi.

"Önce partimizi, sonra ülkemizi sonra da dünyayı değiştirmeye talibiz" diyen Cihaner, "Asıl ihtiyacımız olan cesaret" diye konuştu.

