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    • 23.07.2020 10:08
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    Son dakika: CHP Üyesi , genel başkanlığa aday adaylığını açıkladı

    Son dakika haberine göre CHP Parti Meclisi () Üyesi , genel başkanlığa aday adaylığını açıkladı. CHP'nin, 37. Olağan Kurultayı 25-26 Temmuz'da 'da yapılacak.

    Genel başkanlığa aday adaylığını açıkladı

    CHP Parti Meclisi üyesi , parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında aday adaylığını açıkladı.

    CHP'de tüzük gereği genel başkanlığa adaylık için yüzde 5 delegenin imzası gerekiyor. Kayıtlı 1370 delegesi bulunan CHP'de, genel başkanlığa aday adaylığı için 70 civarı delegenin imzası gerekiyor.

    Cihaner yaptığı açıklamada, "Liderin seçtiği değil, üyelerin seçtiği Parti Meclisi'ne ihtiyacımız var. Bizler partimizin demokratik bir örgütle yönetim anlayışı ile çağdaş ve sol bir siyasetle başarıyla ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle CHP Genel Başkanlığı'na aday oldum" dedi.

    "Önce partimizi, sonra ülkemizi sonra da dünyayı değiştirmeye talibiz" diyen Cihaner, "Asıl ihtiyacımız olan cesaret" diye konuştu.

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