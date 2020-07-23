Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde görev alacak personelleri canlı yayında açıkladı. Erbaş, Ayasofya Camii'nde 3 imam ve 5 müezzinin görev yapacağını açıklayarak, Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
- 3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camii'ne atıyoruz, camimizi onlara emanet ediyoruz.
- Ayasofya'da görev alacak 3 imam: Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer, Bünyamin Topçuoğlu.
- Ayasofya'da görev alacak müezzinler: Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Rıdvan Akbaş.
AYASOFYA CAMİİ'NİN İMAMLARI
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocalarından Kurra Hafız Prof. Dr. Mehmet Boynukalın,
İstanbul Yeni Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer,
İstanbul Fatih Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu.
AYASOFYA CAMİİ'NİN MÜEZZİNLERİ
Sultanahmet Camii Müezzini Mehmet Hadi Duran,
Sultanahmet Camii Müezzini İbrahim Çoban,
İstanbul Kadıköy Selamiçeşme Camii Müezzini Şükrü Asıleren
İstanbul Emirgan Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik,
Beyazıt Camii Müezzini Rıdvan Akbaş.
Ayasofya Camii'ne imam olarak atanan Ferruh Muştuer İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü nedeniyle yapılan etkinlikte, Ayasofya'da Fetih Suresi okumuştu.