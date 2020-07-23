KPSS 2020/1 tercih kılavuzu mülakatsız memur alımı kadroları belli oldu. Adaylar tercihlerini, 23 Temmuz 2020 - 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 04 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Tercih işlemleri, KPSS-2020/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.
KPSS 2020/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?
KPSS 2020/1 kapsamında merkezi yerleştirme ile memur olmak isteyen adaylar öncelikle 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Ayrıca Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak ve KPSS'den lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden puan sahibi olmak gereklidir. Ayrıca her kadro ve pozisyon için nitelik kodları bulunuyor. Bu nitelik kodlarında alım pozisyonuna göre mezuniyet şatları bulunmaktadır. Buradaki niteliklere de uygun olmak gereklidir.
YAŞ SINIRI YOK
ÖSYM Başkanlığı tarafından bugün KPSS 2020/1 tercih kılavuzu yayımlandı. Yayımlanacak tercih kılavuzunda alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartlarına yer verilecek. KPSS tercihleri ile yapılacak alımda zabıta memuru ve itfaiye kadroları haricinde yaş şartı aranmayacak.
MÜLAKAT YOK
Merkezi yerleştirmede adayların mezuniyetine ve KPSS puanı ile özel şartlara bakılacak. KPSS puanına göre atamalar yapılacak. Bir kadro için başvuru yapan en yüksek KPSS puanlı aday tercihlerini yapacak. Tercihini yapan adaylar, atama sonrası bir mülakat aşamasına tabi tutulmayacak.
KPSS NEDİR?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Kamu kurumlarında görev alacak personeli belirlemek amacıyla ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavın adıdır. Bu sınav sonuçları esas alınarak girilecek mesleğin özelliğine göre farklı alım şekilleriyle kamuya personel istihdam edilir. KPSS'ye ilişkin kural ve koşullar kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelikle belirlenmiştir. Bu yönetmelikte A ve B grubu kadro ayrımı yapılmıştır.
A Grubu Kadro Nedir?
A grubu kadrolar kamu kurumlarında kariyer meslekleri olarak adlandırılan kadrolardır. Bu kadrolara giriş aşamasında KPSS'den yeterli puan almış adaylar arasında kurumların kendi mevzuatları gereğince belirlemiş olduğu yarışma sınavına tabii tutulurlar. Bu yarışma sınavı sonunda başarılı olan adaylar ise kurumlara uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, denetmen yardımcısı, kaymakam adayı şeklinde atanırlar. Belirli bir yetiştirme döneminin ardından yapılacak olan yeterlilik sınavını geçmiş adaylar ise asıl ünvanları olan uzmanlık, müfettişlik, denetmenlik ve kaymakamlık kadrolarına atanmış olurlar. KPSS A Grubu kadrolar için lisans mezunu olmak zorunludur.
B Grubu Kadro Nedir?
B grubu kadrolar Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'nin ardından ÖSYM başkanlığınca ataması yapılan kadrolardır. Bu kadrolar için atamalardan sonra herhangi bir başka sınav yapılmamaktadır. Kamu kurumlarında düz memur olarak tabir edilen kadrolar B Grubu Kadrolar içerisine girmektedir. Örnek olarak mühendis, avukat, memur, bilgisayar işletmeni ve hizmetli gibi kadrolar verilebilir. Bu kadrolar için ortaöğretim, önlisans veya lisans mezunu olmak gerekmektedir.