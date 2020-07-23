Adile Gürbüz'ün sorularımıza verdiği cevaplar şöyle:

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan; "Biz D.K. isimli kadınla başından beri görüşüyoruz. Bize iki tarafın gönüllü olarak birlikte oldukları ifade edildi" iddiasında bulundu. Bu iddia doğru mu?

Asla böyle bir şey söz konusu değil. Müvekkilim bizzat parti yöneticilerine cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek ve failin vekilliğinin iptalini isteyerek müracaat ediyor.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya da, söz konusu nitelikli cinsel istismar olayı hakkında; "İki tarafın da evli olarak karşılıklı ve gönüllü bir beraberlik yaşamış, "Kendi özel yaşamları, yanlışları kendilerini ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı. Hüda Kaya'nın, tecavüz olayını karşılıklı ve gönüllü bir beraberlik olarak değerlendirmesini nasıl karşıladınız?

Bu çirkin iddiayı bir başka milletvekilinin dile getirmesi can sıkıcı, fail bile böyle bir şey dememişti üstelik. Mağduru zan altında bırakmaya, toplumsal desteği kırmaya yönelik bir adım olarak görüyorum. Sürecin başından beri bildiklerini ama yapmadıklarını kendi seçmenlerine de izah etmeleri mümkün değil. O yüzden böyle bir açıklama yapmıştır.

Müvekkiliniz SABAH Gazetesi'ne yaptığı açıklamada; "HDP Mardin milletvekilleri Ebru Günay ve Pero Dündar'a anlattım yaşadıklarımı. İlk etapta inandılar. Sonra 'Biz araştırıp gereğini yaparız, sen bu olayı kapat ve unut' diyerek beni vazgeçirmeye çalıştılar. (...) Çocuklarım üzerinden tehdit ettiler. HDP'li Tuma Çelik beni tehdit etti. Bana "Sen benim diğer yüzümü tanımıyorsun neler yapabileceğimi bilmiyorsun Olayı kapatacaksın yoksa seni mahvederim" dedi. Bana bir daha memleketime ayak basamaz hale getireceklerini söylediler" dedi. Ebru Günay ve Pero Dündar açıklamalara cevap vermedi. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Şuan bizim en büyük meselemiz cinsel saldırı suçlusu milletvekilinin hapse girmesiyle adaletin bir nebze sağlanmasıdır. Buna zamanında destek vermeyen HDP milletvekillerinin, Genel Merkez ve İl yöneticilerinin ihmallerini, kötü davranışlarını halkımızın vicdanına havale ediyoruz. Gizlilik kararına saygı duyuyoruz, ilerleyen zamanda Müvekkilim yaşadıkları hakkında belki daha kapsamlı açıklamalar yapabilir.

HDP'li kadın milletvekillerinin suskunluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Büyük bir şok içindeler sanırım. Müvekkilimin bu denli hakkını arayacağını düşünmemişlerdir. Zira bir milletvekiline karşı ağır bir hak ihlalinin peşine düşmek herkesin harcı görülmez. Kadının beyanıyla hareket edemeyip, meclisteki vekil sandalye sayısını mağdura tercih etmişler. Bunun utancından veya izah edilemeyişinden dolayı sessiz kalmaları olağan.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekilleri; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Partili milletvekili; tecavüz olayına sessiz kaldı. Muhalefet partilerinin suskunluğu nasıl değerlendirilmeli?

Siyasetçilerden, basından, barolar birliğinden, barolardan, sanatçılardan, hak savunucularından ve her meselede kamuoyuna yön vermeye çalışan fenomenlerden bile destek beklerdik. Sessiz kaldılar. Mağdurun ve failin kimliğine göre konum alınması, gerçeklik turnusolu oldu. Ancak tüm yasal süreçlerde kim olursa olsun failin cezasız kalmayacağı emsal bir kararla ortaya çıkacaktır. Bu karar çıkmadan önce muhalefetin en kısa zamanda hakkı savunacak tutuma girmesini bekliyoruz. Halkımızı temsil eden Gazi Meclis'imizin mevcut milletvekilleri hatta önceki vekillerimiz dahi parti ayrımı gözetmeksizin bu lekenin milletvekili ünvanına konmasına müsaade etmemelidir.

"ŞAHSIN MİLLETVEKİLİ SIFATI MECLİSİ VE ÜLKEMİZİ İNCİTİR"

Avukat Adile Gürbüz, Meclis'te Tuma Çelik için komisyon toplandığını belirterek, "Kuvvetli suç şüphesiyle ağır cezalık suçüstünün gerçekleştiğini bu nedenle derhal dokunulmazlığının kalkmasını müvekkilim adına talep ediyor, bekliyorum. Şahsın milletvekili sıfatı Meclisi, ülkemizi incitir" dedi.

"MAĞDUR YALNIZ MÜCADELE EDERKEN MİLYONLAR OLMALIYIZ"

Adile Gürbüz, şunları söyledi:

"İhlal iddialarında mutlaka mağdurun yanında olan kıymetli barolarımızın Tuma Çelik-TBMM'ye soruşturmanın selameti ve adalet için çağrıda bulunmasını istiyoruz. Meclis'e sevk edilen fezleke ve kadının beyanları basında yer aldı. Harekete geçmek için yeterli...

Adalet için, her mağdura cesaret meşalesi yakacak bu elim olayda siyasi görüşü, titri ne olursa olsun, geçmişte eksiği ve ihmali de olsa tüm kesimlerin destek olmasını diliyoruz. Mağdur yalnız mücadele ederken milyonlar olmalıyız."

"SUÇLU KORUNMAYA ÇALIŞILMIŞTIR. SUÇU BİLDIRMEMEK DE SUÇTUR"

"Müvekkilim yargıya gitmeden önce HDP yönetici/vekillerine suçluyu anlatmış ve yardım istemiştir. Aksine mağduru suçlayan, tersleyen beyanlarla geri çevrilmiştir. Bu suç bireysel değildir! Suçlu korunmaya çalışılmıştır. Suçu bildirmemek de ayrıca suçtur."

"HAPSE GİRMESİNE YETERLİ DELİLLER VAR"

"Müvekkilimin hakkını savunarak, Tuma Çelik'in işlediği cinsel suçtan ötürü en üst cezayı alması İçin adaletimize güveniyorum. Sadece kadının beyanı değil, dokunulmazlığın kaldırılmasına ve hapse girmesine yeterli deliller var."

TUMA ÇELİK İSTİFASININ ARDINDAN PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

HDP Milletvekili Tuma Çelik, SABAH gazetesinin manşetinin ardından istifa etti. Çelik "Partimin zarar görmemesi HDP'den istifa etme kararını aldım" dedi. HDP de, istifa eden Tuma Çelik'in partiden ihracına karar verdi.

Kenan Kıran/Sabah