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    • 23.07.2020 11:55
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    'da zehir ticaretine 4 gözaltı

    Son dakika haberleri... 'nın ilçesinde, polisin 7 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda bir miktar uyuşturucu ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

    Bodrum'da zehir ticaretine 4 gözaltı

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün gece, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

    Önceden belirlenen 7 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, toplam 182.25 gram toz esrar, 56.74 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 18.72 gram eroin, 4.62 gram kokain, 5.20 gram esrar ve uyuşturucu tartmakta kullanıldığı belirlenen 2 hassas terazi ele geçirildi.

    Uyuşturucu bulundurup, sattıkları ileri sürülen Ş.A., E.D., T.K. ve C.C. gözaltına alındı. Operasyon sırasında evlerdeki 11 kişi hakkında da tutanak tutulup, adli tahkikat başlatıldı.

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