Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.07.2020 00:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.07.2020 00:10
    ABONE OL

    Sağlık Bakanı Koca'dan, 'daki Cuma namazına ilişkin uyarı

    , 'da yarın kılınacak Cuma namazına ilişkin, "Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya'nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım" dedi.

    Bakan Koca'dan, Ayasofya'daki Cuma namazına ilişkin uyarı

    , 'da yarın kılınacak Cuma namazına ilişkin, "Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya'nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım" dedi.

    , Ayasofya'da yarın kılınacak Cuma namazına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

    Koca, "Ayasofya'da kılınacak Cuma namazında, tarihi anı yaşama heyecanıyla, halkımızın tedbirleri terk etmeyeceğini umuyoruz. Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya'nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım" ifadelerini kullandı.

    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan, Ayasofya'daki Cuma namazına ilişkin uyarı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri