Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıl aradan sonra bugün cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin resmi Twitter hesabındaki ilk paylaşıma kişisel hesabında yer verdi.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ — Ayasofyayı Kebir Camii Şerifi (@ayasofyacamii) July 23, 2020



Erdoğan'ın da paylaştığı twitte, Arapça, "Bismillahirrahmanirrahim" yazısı yer alıyor.

Bu arada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin Twitter hesabında doğum tarihi olarak, İstanbul'un fethedildiği "29 Mayıs"ın yazıldığı görüldü.