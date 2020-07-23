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    • 24.07.2020 02:19
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    Başkan 'dan paylaşımı

    Başkan , adına açılan resmi Twitter hesabından "besmele" ile yapılan ilk paylaşımı kendi hesabında paylaştı.

    Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Camii paylaşımı

    Başkan , 86 yıl aradan sonra bugün cuma namazı ile ibadete açılacak olan 'nin resmi Twitter hesabındaki ilk paylaşıma kişisel hesabında yer verdi.


    Erdoğan'ın da paylaştığı twitte, Arapça, "Bismillahirrahmanirrahim" yazısı yer alıyor.

    Bu arada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin Twitter hesabında doğum tarihi olarak, 'un fethedildiği "29 Mayıs"ın yazıldığı görüldü.

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