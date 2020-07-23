



YATIRIMLAR BULUNDUKLARI BÖLGEYE CANLILIK GETİRİYOR

Karaismailoğlu, Başkan Erdoğan'ın önderliğinde ülkenin her yerinde millete hizmet için canla başla çalıştıklarını ve çok önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, Türkiye için hayata geçirilen her bir yatırımın bulundukları bölgede istihdam, ekonomik canlılık ve artan bir yaşam kalitesini beraberinde getirdiğini vurgularken, Amasya Çevre Yolunun da bu noktada katma değeri yüksek bir yatırım olduğunun altını çizdi.

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Bakan Karaismailoğlu, arazi şartlarının zorluğu nedeniyle güzergâh boyunca toplam uzunluğu 3.3 kilometre olan 2 adet çift tüp tünel, 4 adet çift viyadük, 3 adet köprülü kavşak, 2 adet çift köprü ve 3 adet tek köprü olmak üzere 14 adet sanat yapısı inşa ettiklerini ve çevre yolunun zor yapıları bünyesinde barındıran çok önemli bir yatırım olduğunu kaydetti.