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    • 22.07.2020 17:28
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    Son dakika: : Pınar kardeşimizi katleden cani, hak ettiği cezayı alacaktır

    Son dakika haberi... , 'da öldürülen üniversite öğrencisi 'in (27) katil zanlısının hak ettiği cezayı alacağını belirtti.

    Bakan Gül açıkladı: Pınar kardeşimizi katleden cani...
    Bakan Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gencecik yaşında hayattan koparılan Pınar Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Pınar kardeşimizi katleden cani, hak ettiği cezayı muhakkak alacaktır. Kadına yönelik şiddete karşı tavizsiz ve topyekûn mücadele yitirdiğimiz her bir canımıza hepimizin borcudur" dedi.



    Haberler Güncel Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Pınar kardeşimizi katleden cani, hak ettiği cezayı alacaktır
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