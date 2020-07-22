Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.07.2020 17:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.07.2020 17:34
    ABONE OL

    Son dakika: , Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştü

    Son dakika haberine göre , ’nde ile görüştü.

    Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik temas
    , resmi ziyareti kapsamında geldiği 'nde ile görüştü.

    AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI
    Resmi ziyaret amacıyla Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Malabo Büyükelçiliği'nin açılış törenine katıldı. Törene Ekvator Ginesi Başbakan Yardımcısı Angel Masie Mebuy, Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Simeon Oyono Esono Angue ile Bayındırlık ve İmar Bakanı Diosdado Nsue Medja katıldı.

    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştü
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri