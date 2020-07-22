AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Resmi ziyaret amacıyla Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Malabo Büyükelçiliği'nin açılış törenine katıldı. Törene Ekvator Ginesi Başbakan Yardımcısı Angel Masie Mebuy, Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Simeon Oyono Esono Angue ile Bayındırlık ve İmar Bakanı Diosdado Nsue Medja katıldı.