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    • 22.07.2020 17:05
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    Son dakika: Başkan Erdoğan: ’i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur

    Son dakika haberi... Başkan , "’i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için olarak ne gerekiyorsa yapacağız." açıklamasında bulundu.

    Erdoğan'dan 'Pınar Gültekin' paylaşımı
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz #PınarGültekin'in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum.

    Bu canilerin ve işledikleri bu rezil lerin bizim medeniyetimizde de anlayışımızda da yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur, olamaz. Hep birlikte bu şiddete karşı duracak, bunları millet olarak yeneceğiz.

    'i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için olarak ne gerekiyorsa yapacağız.

    Pınar Gültekin'e rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyorum.

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