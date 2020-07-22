"HER KIZ ÇOCUĞUNUN BAŞINA BİR BEKÇİ DİKELİM"

* Artık Türkiye öyle olmuş ki, her kız çocuğunun başına birer nöbetçi mi dikmemiz lazım? Pınar benim kızım değil bu saatten sonra, bütün Türkiye'nin kızıdır.

* Acım çok büyük. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bütün Türk halkına teşekkür ediyorum. Muğla Akyaka Jandarma Bölge Komutanlığı'na, Muğla Valisi'ne, Emniyet teşkilatına teşekkür ediyorum. Ben şahit oldum, üç gün üç gece aynı bizim gibi hiç yatmadan görevlerini dört dörtlük yaptılar. Bunu söylemeden geçersem bir yanlış yapmış olurum. Türkiye'nin başı sağ olsun.