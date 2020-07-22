KPSS ortaöğretim önlisans branş sıralaması ÖSYM son dakika açıklamasının ardından açıklandı. KPSS branş sıralamasına nasıl bakılır? Devlet memuru olmak isteyen adaylar her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara giriyorlar. Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Peki KPSS ortaöğretim ön lisans lisans branş sıralamaya nasıl bakılır? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ÖSYM Duyurusu şu şekilde:
2018 KPSS - Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim Branş Bazında Sıralamalar
2018 Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.
FARKLI PUANA SAHİP OLUP SIRALAMANIN AYNI OLMASI
Sınava giren aday, sınava hangi alandan girmiş olursa olsun seçtiği herhangi bir alandan sıralamasına bakabilmektedir. Bir alandan sınava giren hiç aday olmaması halinde veya bir alandan sınava giren tüm adayların puanlarından daha yüksek puan alan, fakat bu adaylardan farklı bir alandan sınava girmiş adayın/adayların ilgili alanda sıralamasını görüntülemesi halinde 1. sırada yer alması matematiksel bir sonuçtur. Benzer şekilde farklı puana sahip olan birden fazla adayın kendi alanı dışındaki bir alanda kendilerini aynı sırada görmeleri de yukarıda belirtilen sebepten ötürü mümkün olabilmektedir.
BİR ÖNCEKİ SIRALAMA YENİ SIRALAMAYI ETKİLER Mİ
Farklı tarihlerde yapılan branş bazında sıralama işlemleri arasında, gerçekte adayların eğitim bilgisi değişmese dahi, daha önceki sıralama işleminde YÖKSİS kaynaklı bir eğitim bilgisi bulunmaz iken, sonraki sıralama işleminde YÖKSİS kaynaklı bir eğitim bilgisinin bulunması, var olan eğitim bilgisinin YÖKSİS'te değişmesi/güncellenmesi gibi durumlarda adayların ÖSYM sistemindeki eğitim bilgileri güncellenmekte, dolayısıyla bu durum adayın lisans/önlisans alan/ortaöğretim alan-dal bilgisine etki ettiği için branş bazında sıralamalarını değiştirebilmektedir. Bu durum herhangi bir yerleştirme işlemi yapılmayan branşlarda dahi sıralamaların değişmesine sebep olabilmektedir.
ÖSYM Tarafından Kadrolu Programlara Yapılan Merkezi Yerleştirmeler Dışında Kalan Atamaların (Öğretmen Atamaları, A Grubu Kadro Atamaları vb.) Branş Bazında Sıralamalara Etkisi Öğretmen atamaları MEB tarafından, A Grubu kadrolara atamalar ise ilgili kurumlarca gerçekleştirilmektedir. Öğretmen atamaları, A Grubu kadrolara atamalar gibi Merkezimizce yapılmayan atamaların yerleştirme bilgisi sistemimizde yer almadığı için sıralama değişikliği oluşturmamaktadır. Dolayısıyla branş bazında sıralamalarda, "ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirmelerde kadrolu pozisyonlara yerleştirilen adaylar sıralamaya dahil edilmesin" seçeneği yalnızca ÖSYM'nin merkezi yerleştirme işlemleri sonucu elde edilen yerleştirme bilgisi kullanılarak yapılabilmektedir.
Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.
TEKNİK AÇIKLAMA
Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.
Branş Bazında Yapılan Sıralamalara Mezuniyet Durumu Alanı hem "Mezun" hem de "Okuyor" Olan Adayların Dahil Edilmesi
ÖSYM sisteminde, adayların eğitim bilgisindeki mezuniyet durumu alanı "Okuyor" ve "Mezun" olmak üzere iki kategoride tutulmaktadır. Adayların YÖKSİS'te yer alan eğitim bilgileri her zaman en güncel haliyle bulunmamaktadır. Aslında mezun olan bir adayın eğitim bilgisi YÖKSİS'te anlık olarak güncellenmediği için hala "Okuyor" görülebilmektedir. ÖSYM branş bazında sıralamaları oluştururken varsa YÖKSİS kaynaklı ÖSYM sisteminde bulunan eğitim bilgisini, YÖKSİS kaynaklı bir eğitim bilgisi yoksa başvuru esnasında adayın bildirmiş olduğu eğitim bilgisini kullanmaktadır. Başvuruda bulunan adaylardan, branş bazında sıralamaların hesaplandığı sırada eğitim bilgisindeki mezuniyet durumu alanı "Okuyor" olan adayların tercih döneminde mezun olması durumunda ilgili alan "Mezun" olarak sisteme yansıyacak ve bu adayların tercih hakkı olacaktır. Bundan dolayı mezuniyet durumu alanı "Mezun" olan adayların yanı sıra "Okuyor" olan adayların da branş bazında sıralamaya dahil edilmesi gereklidir. Böylelikle, dahil edilmediği takdirde ortaya çıkacak olan "adayların kendilerini gerçekte olduğu sıradan daha ileride görmesi durumu" engellenmiş olmaktadır.
Farklı Puana Sahip Olan Adayların Belli Branşlarda Aynı Sıralamaya Sahip Olması
Sınava giren aday, sınava hangi alandan girmiş olursa olsun seçtiği herhangi bir alandan sıralamasına bakabilmektedir. Bir alandan sınava giren hiçbir aday olmaması halinde veya bir alandan sınava giren tüm adayların puanlarından daha yüksek puan alan, fakat bu adaylardan farklı bir alandan sınava girmiş adayın/adayların ilgili alanda sıralamasını görüntülemesi halinde 1. sırada yer alması matematiksel bir sonuçtur. Benzer şekilde farklı puana sahip olan birden fazla adayın kendi alanı dışındaki bir alanda kendilerini aynı sırada görmeleri de yukarıda belirtilen sebepten ötürü mümkün olabilmektedir.
Branşında Yerleşen Aday Olmamasına Rağmen Bir Önceki Sıralamaya Göre Sıralamanın Artması ve Azalması
Farklı tarihlerde yapılan branş bazında sıralama işlemleri arasında, gerçekte adayların eğitim bilgisi değişmese dahi, daha önceki sıralama işleminde YÖKSİS kaynaklı bir eğitim bilgisi bulunmaz iken, sonraki sıralama işleminde YÖKSİS kaynaklı bir eğitim bilgisinin bulunması, var olan eğitim bilgisinin YÖKSİS'te değişmesi/güncellenmesi gibi durumlarda adayların ÖSYM sistemindeki eğitim bilgileri güncellenmekte, dolayısıyla bu durum adayın lisans/ön lisans alan/ortaöğretim alan-dal bilgisine etki ettiği için branş bazında sıralamalarını değiştirebilmektedir. Bu durum herhangi bir yerleştirme işlemi yapılmayan branşlarda dahi sıralamaların değişmesine sebep olabilmektedir.
ÖSYM Tarafından Kadrolu Programlara Yapılan Merkezi Yerleştirmeler Dışında Kalan Atamaların (Öğretmen Atamaları, A Grubu Kadro Atamaları vb.) Branş Bazında Sıralamalara Etkisi
Öğretmen atamaları MEB tarafından, A Grubu kadrolara atamalar ise ilgili kurumlarca gerçekleştirilmektedir. Öğretmen atamaları, A Grubu kadrolara atamalar gibi Merkezimizce yapılmayan atamaların yerleştirme bilgisi sistemimizde yer almadığı için sıralama değişikliği oluşturmamaktadır. Dolayısıyla branş bazında sıralamalarda, "ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirmelerde kadrolu pozisyonlara yerleştirilen adaylar sıralamaya dahil edilmesin" seçeneği yalnızca ÖSYM'nin merkezi yerleştirme işlemleri sonucu elde edilen yerleştirme bilgisi kullanılarak yapılabilmektedir