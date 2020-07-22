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    • 22.07.2020 13:31
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    Kurban pazarında bu tehlikeye dikkat! Polis ekipleri tek tek anlattı

    Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kurban satış pazarlarına giderek ve konusunda bilgilendirme çalışması yaptı. Sahte paranın nasıl anlaşılacağına ilişkin bilgi veren polisler, para almadan kurbanlıkları alıcıya teslim etmemesi gerektiğini ifade etti.

    Kurban pazarında bu tehlikeye dikkat

    Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Ümraniye'de kurban satış pazar yerinde, vatandaşlara tedbirleri ve dolandırıcılık olaylarını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ümraniye'deki kurban satış alanında satıcılar ve ziyaretçilere, maske takma, para alışverişlerinde eldiven kullanma, kurban pazarlığında el sıkışmama, dezenfektan ve kolonya kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler satıcıları konusunda ikaz etti. Sahte paranın nasıl anlaşılacağına ilişkin bilgilendirme yapan timler, satıcıların yanlarında fazla para bulundurmaması, sahte paranın tespitine yarayan kalem veya cihaz bulundurması, para almadan kurbanlıkları alıcıya teslim etmemesi gerektiğini ifade etti. Ekipler satıcılara bilgilendirme amaçlı broşürler dağıttı.

    Kurban satıcısı Hasan Toprakçı, "Ilgaz'dan kurban getirdik. Polisin güzel bir çalışması oldu. Koronavirüs ve sahte para konusunda bizi aydınlattılar. Emeğimizin zayi olmaması konusunda dikkatli olmamızı söylediler. Koranavirüs ile ilgili kurallara da uymaya çalışacağız" diye konuştu.

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