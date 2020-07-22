Kurban pazarında bu tehlikeye dikkat! Polis ekipleri tek tek anlattı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Ümraniye'de kurban satış pazar yerinde, vatandaşlara koronavirüs tedbirleri ve dolandırıcılık olaylarını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ümraniye'deki kurban satış alanında satıcılar ve ziyaretçilere, maske takma, para alışverişlerinde eldiven kullanma, kurban pazarlığında el sıkışmama, dezenfektan ve kolonya kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler satıcıları sahte para konusunda ikaz etti. Sahte paranın nasıl anlaşılacağına ilişkin bilgilendirme yapan timler, satıcıların yanlarında fazla para bulundurmaması, sahte paranın tespitine yarayan kalem veya cihaz bulundurması, para almadan kurbanlıkları alıcıya teslim etmemesi gerektiğini ifade etti. Ekipler satıcılara bilgilendirme amaçlı broşürler dağıttı.



Kurban satıcısı Hasan Toprakçı, "Ilgaz'dan kurban getirdik. Polisin güzel bir çalışması oldu. Koronavirüs ve sahte para konusunda bizi aydınlattılar. Emeğimizin zayi olmaması konusunda dikkatli olmamızı söylediler. Koranavirüs ile ilgili kurallara da uymaya çalışacağız" diye konuştu.